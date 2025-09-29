İsrail’in Gazze Saldırılarında En Az 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar orta, kuzey ve güney kesimlerinde eş zamanlı şekilde gerçekleşti.

Hedeflenen Bölgeler ve Can Kayıpları

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan Es-Suveydi bölgesine yönelik bombardımanda 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.

Aynı bölgede İsrail ordusu insansız araçları patlatırken, kuzey mahallelere de hava saldırıları düzenlendi. Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra yönelik bombardımanda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusundaki Zeytun Mahallesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze kenti güneyindeki Sabra Mahallesinde bir evi hedef alan bombardımanda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Gazze’de düzenlenen başka bir saldırıda ise 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, pazar günü İsrail askeri araçlarının Nasr Caddesi üzerindeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) binasına yakın bir noktada, Muzner Kavşağı'ndan yaklaşık 500 metre ilerlediğini aktardı. Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları bölgede altyapıda ve evlerde geniş çaplı hasara yol açtı; zarar gören kurumlar arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de yer aldı.

Orta ve Güneydeki Saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid Caddesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alındığı bombardımanda 1 Filistinli hayatını kaybetti; yaralananlar oldu.

Orta kesimdeki başka bir saldırıda da ek olarak 1 kişi yaşamını yitirdi. Güneyde, Han Yunus kentinde merkezde yer alan El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına yönelik insansız bombalı araçlarla yıkım saldırıları gerçekleştirildi.

Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 1 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti; bazıları ise yaralandı.

Olaylarla ilgili bilgiler sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınmıştır.