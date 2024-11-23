İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölen Gazeteci Sayısı 189'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Gazeteci Kayıpları Artıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamlarını yitiren gazeteci sayısının 189'a yükseldiğini açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu trajik durumu kamuoyuyla paylaştı.

Son Kayıplar ve Soykırım İddiaları

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan olaylar ve ölen gazetecilere ilişkin bilgiler verilirken, son olarak Gazze İslam Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü öğretim görevlisi Vail İbrahim Ebu Kafeh'in hayatını kaybettiği belirtildi. Bu tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı başlattığı soykırım iddialarıyla birlikte, ölen basın mensuplarının toplam sayısı 189 olarak güncellendi.

Uluslararası Kınama ve Yüksek Sesle Çağrı

İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik saldırı ve suikastlarının şiddetle kınandığı bu açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açılması ve bu suçların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda katı bir tavır sergilemeleri istendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.