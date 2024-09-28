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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısında Can Kayıpları ve Yaralılar

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:24
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısında Can Kayıpları ve Yaralılar

İsrail Ordu'sundan Gazze'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği çeşitli hava ve topçu saldırıları sonucunda 4 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

Avde Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir konuta yapılan hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Topçu Ateşi ve Diğer Saldırılar

Nusayrat Kampı yakınlarındaki Salahaddin Caddesi üzerinde biraraya gelen Filistinli gruba, İsrail topçuları tarafından ateş açıldı. Bu saldırıda gruptaki bir kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Bureyc ve Megazi mülteci kampları arasındaki yola yapılan bir topçu saldırısında da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Zeytun Mahallesi'nde Bombardıman

Öte yandan, Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi de İsrail hava kuvvetleri tarafından bombalandı. Bu saldırıların sonucunda can kaybı ve yaralı durumu hakkında henüz net bilgiler bulunmamakta.

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