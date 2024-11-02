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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği İHA Saldırıları: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:13
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği İHA Saldırıları: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında biri çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi. Birkaç kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Deyr el-Belah'ta Gerçekleşen Saldırı

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırılardan biri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı girişinde gerçekleşti. Bu saldırıda, insansız hava aracıyla hedef alınan bir grup Filistinli arasında bulunan biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Ölü ve yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Cibaliya'daki Saldırı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesine düzenlediği "Quadcopter" tipi dron saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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