İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 13 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölümler ve Yaralılar

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Es-Sikke Caddesi'nde bir grup Filistinliye ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgedeki Diğer Saldırılar

Aynı zamanda, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda toplu halde bulunan Filistinlileri hedef alması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Diğer Zararlı Etkiler

Gözlemler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık görevlilerinin İsrail'in saldırları sonucunda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin Refah kentinden Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladığını gösteriyor.

Ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabası'nda da bir saldırı sonucu ölen bir Filistinlinin naaşının şehrin Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Nasır Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, şehrin doğu bölgelerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını ifade etti.

Son olarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Zuhur Mahallesi'nde İsrail keşif uçağı tarafından hedef alınarak öldürülen iki Filistinlinin cenazesinin de hastaneye nakledildiği bildirildi.