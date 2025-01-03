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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında 13 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölümler yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 02:25
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Hava Saldırılarında Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi Mülteci Kampları'na düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hava saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Sağlık yetkilileri, olay sonucunda çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Yıkım ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının büyük yıkıma neden olduğunu açıkladı.

Sivil savunma ve sağlık ekipleri, enkaz altında kalmış olabilecek kişileri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

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