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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:12
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonuçları: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli Abdulbari ailesinin evine yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Han Yunus'un batısında, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mirac bölgesine yapılan hava saldırısında Ebu Rızk ailesinden 3 kişi yaşamını yitirdi, Ebu Senime ailesinin evinin bombalanması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu Refah kentine yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Filistinli Necm ailesinin evine yönelik gerçekleştirilen bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail ordusunun pazartesi günü Han Yunus'un kuzeyinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Kaoud" ailesinin...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Kaoud" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Nasır Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Kaoud" ailesinin...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Kaoud" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Nasır Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

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