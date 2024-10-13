İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 42 Bin 227'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hız kesmeden sürüyor. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 52 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, toplam can kaybı sayısı 42 bin 227'ye ulaştı.

Ölü ve Yaralı Sayısında Artış

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, son 24 saatteki çatışmalarda 128 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda meydana gelen kayıplar, Gazze'deki sağlık sistemi üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.

Enkaz Altında Daha Fazla Can Kaybı Var

Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında birçok ölüye ulaşılmaya çalışıldığını, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşımının zorlaştığını dile getirdi.