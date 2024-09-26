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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

5 Filistinli saldırılarda yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:57
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar Sürüyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah ve orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 5 Filistinlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 2 kadın da dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Mahmud Basal'ın Açıklamaları

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Refah kentinin kuzeydoğusundaki Abidin ailesine ait evin hedef alındığını duyurdu. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'taki Durum

Basal ayrıca, Deyr el-Belah'ın batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırılarda ise 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen saldırılarda 41,495 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunların 16,795'inin çocuk, 11,378'inin kadın olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının ise 96,006 olduğu bildiriliyor.

Durumun Ciddiyeti

Enkaz altında daha pek çok kişinin bulunduğu ve sivil altyapının hedef alındığı saldırılarda hastaneler ile eğitim kurumlarının da zarar gördüğü belirtiliyor. Bu durum, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

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