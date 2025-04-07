İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 17 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuk da bulunuyor.

Deyr el-Belah ve Han Yunus Hedef Alındı

İsrail ordusunun, özellikle orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönlendirdiği hava saldırıları sırasında hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınındaki gazetecilerin kaldığı çadır da yer aldı.

Gazetecilere Yönelik Saldırı

Söz konusu çadırı hedef alan hava saldırısında, o sırada orada bulunan biri gazeteci toplam 2 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırı sonucunda 6'sı gazeteci olmak üzere 9 kişi de yaralandı.

Sağlık Kaynaklarından Gelen Bilgiler

Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğine dair verileri paylaştı. Saldırılar sonucunda ölenlerin 6'sının kadın, 4'ünün ise çocuk olduğu bildirildi.

Ateşkes Sonrası Yeniden Yükselen Şiddet

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başlaması, uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratıyor.