İsrail’in Gazze’ye Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordu Saldırıları Sonucu 5 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Cibaliya el-Beled ve Refah gibi kritik noktalara yoğunlaştı.

Cibaliya El-Beled'de Bombalı Saldırı

Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Saftavi Bölgesinde Drone Saldırısı

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde, Quadcopter tipi drondan ateşlenen bomba, birçok Filistinlinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, Şeyh Rıdvan Kliniği’ne sevk edildi.

Sabra Mahallesi'nde Topçu Atışları

Ayrıca, Gazze kentinin güneyinde bulunan Sabra Mahallesi’nin güney kesimleri de İsrail güçlerinin topçu atışlarına maruz kaldı. Bu saldırılarda da sivil kayıplar oluştu.

Refah'ta Şabura Mülteci Kampı'na Saldırı

İsrail ordusu, Refah'ın merkezindeki Şabura Mülteci Kampı'na da bir saldırı düzenleyerek, Quadcopter ile hedef aldı. Bu saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılara dair gelen bilgiler, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırırken, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.