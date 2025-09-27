İsrail'in 'güvenli bölgeler' iddiası çürüdü: Gazze'de 1903 ölü

İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği 133 saldırıda 1903 Filistinli öldü; Gazze'de güvenli yer kalmadığı vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:09
Gazze hükümetinden sert tepki: 'Güvenli yer yok'

Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentindeki Filistinlileri 'güvenli' olduğu iddiasıyla güneye, özellikle de Mevasi bölgesine sürdüğünü ancak bu bölgelerin hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos tarihinden bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 1903 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rakamın, zorunlu göçün başladığı tarihten itibaren Gazze genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 46'sına denk geldiği vurgulandı.

Medya ofisinin açıklamasında İsrail'in 'güney ve orta kesimin güvenli ve insani bölgeler olduğu' yönündeki iddialarının yanıltıcı olduğu, bu propagandanın gerçekle çeliştiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yaşananların İsrail'in sivilleri doğrudan hedef aldığına ve 'etnik temizlik, soykırım ve zorla yerinden etmeyi' sistematik bir savaş aracı olarak kullandığına işaret ettiği kaydedildi.

Hükümetin çağrısında uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve soykırım uygulamalarını derhal durdurma çağrısı yapıldı.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermiş; ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

