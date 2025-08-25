İsrail'in İHA Saldırısı: Nebatiye'de 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği saldırıda bir araç hedef alındı ve 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı ile gerçekleştirildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arka Plan

Bu saldırı, Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine 22 Ağustos tarihinde düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği İHA saldırısını takip ediyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ayrıca, İsrail ordusu bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirse de çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.