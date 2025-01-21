İsrail'in İhlalleri Sürüyor, Bint Cubeyl Sakinleri Evlerine Dönmeye Başladı

Bint Cubeyl Sakinleri Evlerine Dönüyor

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının gölgesinde, İsrail'in ihlalleri devam ederken, güneydeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönüş yapmaya başladı. Tel Aviv'in bombardımanları sonrası, kentin alt yapısında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen tahribat, geri dönenleri derinden etkiledi.

Lübnan Ordusu'nın Konuşlanma Süreci Başladı

Ateşkes anlaşması gereği, Lübnan ordusunun İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. 26 Ocak'ta sona erecek 60 günlük sürenin yaklaşmasıyla birlikte Lübnan ordusu, Bint Cubeyl'e girmeye başladı. Bu gelişme, kentin yeniden inşa sürecine yönelik umutları artırırken, aynı zamanda İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının gökyüzünde dolaşmaya devam etmesi, endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bölge Sakinlerinin Geri Dönüşü ve Tanıklıkları

Bint Cubeyl halkı, geri dönmenin mutluluğunu yaşarken, yaşadıkları yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Ummu Hüseyin Bezzi (75), evinin tamamen yıkıldığını ifade ederek, "Artık burada kalamayız; su ve elektrik yok fakat her gün evime gelip bakacağım, anılarımı hatırlamak için evime döneceğim," dedi.

Sakinlerden Ibn Medine Semir (57) ise, "İsrail askerlerinin evime girip eşyalarımı çalmasını uzaktan izliyordum; ayrılmadan önce de evi içeriden yıkıp tahrip edip gittiler," diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Bint Cubeyl'de bakkal işleten Ahmed Seyyid Hasan (65) ise "Hayat devam edecek," diyerek olumlu bir yaklaşım sergiledi.

İsrail İhlalleri Devam Ediyor

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri gün içerisinde Bint Cubeyl'in Marun Ras beldesine ilerleyerek bazı evlerin kapılarını havaya uçurdu. Bunun yanı sıra, bölgedeki yollar buldozerlerle tahrip edildi. Muhammed Atavi adlı esnaf da, saldırılara dikkat çekerek, "İsrailliler ateşkesin ardından buraya girdiler ve her şeyi kendilerine mubah gördü," açıklamasıyla, son durumu aktardı.

Ateşkes Anlaşması ve Gelecek

Tüm bu karmaşık süreçler arasında, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi. Anlaşmanın temel maddeleri arasında, Lübnan hükümetinin silahlı grupların operasyon düzenlemesini engellemesi ve İsrail'in sivil ve askeri hedeflere saldırı yapmaması yer alıyor. Ancak, istenmeyen ihlaller ve saldırılar, ateşkese yönelik güveni sarsıyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı.