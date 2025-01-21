DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,15 -0,14%
ALTIN
3.144,63 -0,19%
BITCOIN
3.782.862,46 0,02%

İsrail'in İhlalleri Sürüyor, Bint Cubeyl Sakinleri Evlerine Dönmeye Başladı

Bint Cubeyl halkı, İsrail'in bombardımanlarının ardından evlerine dönerken, yerlerine dönen sakinler yaşanan yıkımı gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:10
İsrail'in İhlalleri Sürüyor, Bint Cubeyl Sakinleri Evlerine Dönmeye Başladı

Bint Cubeyl Sakinleri Evlerine Dönüyor

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının gölgesinde, İsrail'in ihlalleri devam ederken, güneydeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönüş yapmaya başladı. Tel Aviv'in bombardımanları sonrası, kentin alt yapısında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen tahribat, geri dönenleri derinden etkiledi.

Lübnan Ordusu'nın Konuşlanma Süreci Başladı

Ateşkes anlaşması gereği, Lübnan ordusunun İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. 26 Ocak'ta sona erecek 60 günlük sürenin yaklaşmasıyla birlikte Lübnan ordusu, Bint Cubeyl'e girmeye başladı. Bu gelişme, kentin yeniden inşa sürecine yönelik umutları artırırken, aynı zamanda İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının gökyüzünde dolaşmaya devam etmesi, endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bölge Sakinlerinin Geri Dönüşü ve Tanıklıkları

Bint Cubeyl halkı, geri dönmenin mutluluğunu yaşarken, yaşadıkları yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Ummu Hüseyin Bezzi (75), evinin tamamen yıkıldığını ifade ederek, "Artık burada kalamayız; su ve elektrik yok fakat her gün evime gelip bakacağım, anılarımı hatırlamak için evime döneceğim," dedi.

Sakinlerden Ibn Medine Semir (57) ise, "İsrail askerlerinin evime girip eşyalarımı çalmasını uzaktan izliyordum; ayrılmadan önce de evi içeriden yıkıp tahrip edip gittiler," diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Bint Cubeyl'de bakkal işleten Ahmed Seyyid Hasan (65) ise "Hayat devam edecek," diyerek olumlu bir yaklaşım sergiledi.

İsrail İhlalleri Devam Ediyor

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri gün içerisinde Bint Cubeyl'in Marun Ras beldesine ilerleyerek bazı evlerin kapılarını havaya uçurdu. Bunun yanı sıra, bölgedeki yollar buldozerlerle tahrip edildi. Muhammed Atavi adlı esnaf da, saldırılara dikkat çekerek, "İsrailliler ateşkesin ardından buraya girdiler ve her şeyi kendilerine mubah gördü," açıklamasıyla, son durumu aktardı.

Ateşkes Anlaşması ve Gelecek

Tüm bu karmaşık süreçler arasında, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi. Anlaşmanın temel maddeleri arasında, Lübnan hükümetinin silahlı grupların operasyon düzenlemesini engellemesi ve İsrail'in sivil ve askeri hedeflere saldırı yapmaması yer alıyor. Ancak, istenmeyen ihlaller ve saldırılar, ateşkese yönelik güveni sarsıyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken...

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken...

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gölgesinde Tel Aviv ihlallerine devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl sakinleri evlerine dönmeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
2
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
3
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
4
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi
5
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları
6
Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi
7
İzmir'deki Feci Kaza: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı