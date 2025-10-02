İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Sürüyor: 13 Gemi Durduruldu

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Sürüyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının kuşatması ve saldırılarıyla karşılaşıyor.

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in açıklamaları

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek, ABD merkezli Instagram hesabından yayınlanan görüntülü açıklamada filodaki 13 geminin İsrail tarafından "durdurulduğunu" bildirdi. Durdurulan gemilerin isimleri şöyle: Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerde alıkonulan aktivistlerin milliyet dağılımını şu şekilde paylaştı: "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Filo Sözcüsü, 30 geminin Gazze kıyılarına ulaşmaya çalıştığını ve aktivistlerin ablukayı kırmak için kararlı olduklarını belirtti: "Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

Abukeshek ayrıca, saldırılar nedeniyle halkın sokağa döküldüğünü vurgulayıp bunun tüm şehirler adına bir haykırış olduğunu söyledi ve "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

Filonun konumu ve saldırı iddiaları

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği bildirildi. Paylaşıma göre İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik saldırıları "insanlık suçu" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı, Florida adlı gemiye kasten çarpıldığı, fakat gemide kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

Türk katılımcıların tanıklıkları ve alıkonmalar

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun ana gemilere saldırdığını ve aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti. Gürpınar, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu söyledi ve ekledi: "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor."

Gürpınar, saldırıların olmadığı gemilerin Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." dedi ve harekete geçme çağrısında bulunup "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu ise yaptığı açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." dedi.