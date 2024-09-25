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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında can kaybı 23'e, yaralı sayısı ise 97'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:20
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Hava Saldırıları Lübnan'da Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney ve doğu bölgeleri ile başkenti Beyrut'un kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e, yaralı sayısı ise 97’ye ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güney ve doğu kesimlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Beyrut'un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesine yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in güneydeki Ayn Kana beldesine düzenlediği saldırıda ise 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesindeki bir beldede 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bölgelere Yapılan Saldırılar

Bint Cubeyl beldesinde 4, Tebnin beldesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti. Aytana ve Marun er-Ras bölgelerine yapılan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı. Ayrıca, Baalbek el-Hurmul bölgesine gerçekleştirilen peş peşe hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, 23 Eylül'den bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 581'e yükseldi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefin bombalandığını bildirdi. Adraee, hava saldırılarına devam ettiklerini belirtti.

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