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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonuçlandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü sayısı artarken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:45
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonuçlandı

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusuna yönelik düzenlediği hava saldırılarında, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Baalbek'te Saldırı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail'in savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti yakınlarında bulunan El-Hadir kasabasında bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sur Kentindeki Saldırı

İsrail hava araçları ayrıca, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentinde bir motosikleti hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kahhale Beldesinde İHA Saldırısı

Bunun yanı sıra, İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) kullanarak Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesinde bir aracı hedef aldı ve bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu olaylar, bölgedeki gerginlik ve çatışmaların devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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