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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölü, 28 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:32
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölü, 28 Yaralı

İsrail Ordu'sunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılar

İsrail ordusu, son günlerde Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda toplamda 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı.

Güney Lübnan'daki Saldırılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu olay, yerel halk arasında büyük bir panik yarattı.

Kuzey Lübnan'daki Etkiler

İsrail'in ayrıca, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Beyrut’un kuzeyindeki Keservan bölgesinde yer alan Muaysira beldesine düzenlediği saldırıda ise 5 kişinin can verdiği, 14 kişinin de çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Toplam Zarar ve Kayb

8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,229 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 10,380 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Bu olaylar, bölgedeki gerilimin arttığını ve sivil halkın hedef alındığını gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, bu saldırıların durdurulması için çağrılarda bulunuyor.

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