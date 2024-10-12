İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonrası Can Kaybı ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail'in Hava Saldırıları Yeniden Kundakta

İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısında gerçekleştirdiği hava saldırılarında can kaybı ve yaralılarda artış yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin yaralandığını bildirdi.

Barca ve Muaysira’da Gerçekleşen Saldırılar

Açıklamalara göre, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Aynı bölgedeki Kisirvan ilçesinde bulunan Muaysira beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı.

Ölü ve Yaralı Sayısı Güncellendi

İlk açıklamalarda Muaysira'daki saldırıda 5 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı belirtilmişti ancak bu veriler daha sonra güncellenerek artış gösterdi. Bu saldırılarla birlikte, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplamda 2,229 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olduğu belirtildi. Ayrıca 10,380 kişi de çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastanelere kaldırıldı.