İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

8 Ekim'den bu yana Lübnan'da 2,412 can kaybı ve 11,267 yaralı sayısına ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:59
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını Artırıyor

İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonuçları

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinde Lübnan’a başlattığı saldırılar, ülkeyi derinden etkileyerek büyük can kaybına neden oldu. Son veriler, ölü sayısının 2 bin 412'ye ve yaralı sayısının 11 bin 267'ye yükseldiğini göstermekte.

Dünkü Saldırılardaki Kaybın Ayrıntıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleşen saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 179 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hava ve Kara Saldırıları

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan’ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Ayrıca, 30 Eylül'de, "Hizbullah’ın altyapısına yönelik" sınırlı kara saldırılarına da girişti.

Yerinden Edilenler ve Sığınmacı Durumu

Bu saldırılar sonucunda yüz binlerce Lübnanlı yerinden edildi. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Yerinden edilen insanların 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiği tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Lübnan’daki operasyonları devam ederken, siviller üzerindeki etki giderek artmakta.

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