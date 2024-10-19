İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kayıplarını Artırıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, 8 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı askeri operasyonlar sonucunda Lübnan'da meydana gelen can kaybı ve yaralanmalar ciddi boyutlara ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yeni verilerle birlikte toplam ölü sayısının 2 bin 448'e, yaralı sayısının ise 11 bin 471'e yükseldiğini açıkladı.

Son Saldırılardaki Kayıplar

17 ve 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken, 204 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Bu gelişmeler, bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor.

İsrail'in bu süre zarfındaki askeri faaliyetleri, sivil halkın üzerinde büyük bir tehdit oluşturarak, yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Saldırıların durumu ve etkileri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.