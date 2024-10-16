İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı 2.367'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırıların sonuçları ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, son günlerde yaşanan hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2.367’ye, yaralı sayısı ise 11.088’e yükselmiş durumda.

Saldırılar ve Can Kaybı

Son olarak dün, 17 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı bildirildi. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2.350, yaralananların sayısı ise 10.906 olarak kaydedildi.

Yerinden Edilme ve Göç

Yaşanan bombardımanlar sonucunda Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi bekleniyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve diğer kuzey illerine doğru göç hareketleri devam ederken, yerinden edilenlerin 456.000'den fazlasının Suriye'ye kaçtığı açıklandı.

Lübnan halkının bu zor günlerinde yaşadığı acılar ve göç dalgası, uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir.