İsrail'in Lübnan'da Düzenlediği Saldırıda İranlı Çift Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Gerçekleştirdiği Saldırı Sonrası İki Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'daki Cunye bölgesine yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda bir İranlı kadın ile eşi yaşamını yitirdi. Bu trajik gelişme, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Açıklama ve Tepkiler

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cunye bölgesine düzenlenen dron saldırısında, Masume Kerbasi adlı İranlı kadın ve eşi hayatını kaybetmiştir." denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kerbasi ve Lübnanlı eşi Rıza Evaze'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Bekayi, konunun araştırılacağını ve saldırının cevapsız kalmayacağını ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.