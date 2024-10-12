İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 26 Ölüm, 144 Yaralı

İsrail'in Son Saldırıları Sonrası Durum

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saat içinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi yaralandı. Bu bilgiler, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada yer aldı.

8 Ekim'den Bu Yana Yaşananlar

8 Ekim 2023 tarihinde başlayan bu saldırılar, son dönemde yoğunlaşarak devam ediyor. Açıklamalara göre, saldırılar sonucunda toplam ölü sayısı 2 bin 255'e, yaralı sayısı ise 10 bin 524'e yükseldi.

Yerinden Olmalar ve Göç Dalgalanmaları

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden oldu. Güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Suriye'ye doğru da on binlerce kişinin göç ettiği gözlemleniyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.