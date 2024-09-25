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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu Lübnan'da göç edenlere dönüş uyarısı yaparak saldırılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:15
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusundan Dönüş Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü havadan saldırılar nedeniyle bölgeden göç edenlere dönüş yapmamaları sağduyusunu gösterdi. Ortaya çıkan durum, yerinden edilen vatandaşlar için büyük bir endişe kaynağı oldu.

Sözler Avichay Adraee'ye Ait

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılardan etkilenen yerleşim bölgelerindeki sakinlere duyuruda bulunarak, "İsrail ordusunun operasyonları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de Saldırı Alarmı

Adraee, ayrıca Tel Aviv'de sirenlerin devreye girdiğini belirterek, Lübnan’dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

Saldırılarda Kaybedilen Canlar

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından itibaren düzenlediği yoğun hava saldırılarında Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplamda 558 kişinin hayatını kaybettiği ve 1835 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu durum, ülkenin güney bölgelerinden Beyrut ve kuzey kesimlerine doğru devam eden bir göç dalgasını tetikledi.

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