İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Ölüm Sayısı Hızla Artıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2.350'ye ulaştı. Ayrıca, saldırılarda yaralanan kişi sayısı ise 10.906 olarak kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde hava saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Son günlerde yapılan saldırılar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 124 kişinin yaralandığı bildirildi.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilenler

İsrail bombardımanları sonucu Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden edildi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine doğru ciddi bir göç dalgası gözlemleniyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.