İsrail'in Lübnan Hava Saldırısında 1 Kişi Daha Öldü

NNA: Ensariye ve Adlun yoğun saldırı altında

İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi daha hayatını kaybetti. Olayın detayları, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarıldı.

Haberde, uçakların Ensariye ve Adlun beldelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda bir buldozer tamir hangarının hedef alındığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 Suriyelinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

NNA, uçakların bölgede alçak irtifada uçtuğunu ve Zahrani-Sur otoyoluna bitişik bir araç kompleksinin hedef alındığını aktardı. Ensariye’deki bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün akşam da Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği belirtiliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 245 kişi'nin hayatını kaybettiği ve 513 kişi'nin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürdüğü belirtildi.