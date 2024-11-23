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İsrail'in Lübnan Saldırıları Can Kaybını 3,670'e Yükseltti

İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybını 3,670'e çıkardı. Yaralı sayısı ise 15,413. Kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:26
İsrail'in Lübnan Saldırıları Can Kaybını 3,670'e Yükseltti

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana devameden saldırıları sonucu Lübnan'da yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 25 kişi artarak 3,670'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybetmesi, 58 kişinin de yaralanmış olduğu bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 926'sinin kadın ve çocuk, 220'sinin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Hava ve Kara Saldırıları Geçmişte Yoğunlaşmıştı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 30 Eylül tarihinde de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.

Yerinden Olanların Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye yönelik göç dalgaları sürerken, Lübnan hükümeti 610,000'den fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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