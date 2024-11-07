İsrail'in Quadcopter Silahları Gazze'de Ölüm Saçıyor

İsrail'in Quadcopter Terörü

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar sırasında Quadcopter tipi dronları etkin bir şekilde kullanarak büyük zararlar vermektedir.

Gazze'de Korkunç Saldırılar

İsrail ordusu, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı çevresinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Quadcopterları birer ölüm makinesi olarak kullanıyor. Bu dronlar, yalnızca istihbarat toplamakla kalmayıp aynı zamanda doğrudan ateş açarak Filistinlileri hedef alıyor.

Hüsni Hicazi'nin Yaşadığı Korku

Quadcopterların tehdidi altında kalan Hüsni Hicazi, kardeşiyle birlikte evlerine giderken bir drone tarafından takip edildiğini ve ateş açıldığını bildirdi. Hicazi, "Yıkılmış evlerin aralarına gizlendik ama drone devamlı bizi izliyordu. Kardeşim Muhammed vuruldu ve hayatını kaybetti," diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi.

Bombalı Saldırılar

Quadcopterlar, Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere bombalar atmak için de kullanılıyor. Emced el-Mahlavi, "Gün boyunca atılan bombalarla birçok insan ölüyor veya yaralanıyor. Her defasında büyük yıkım meydana geliyor," ifadelerini kullandı.

Tahliye Emri Tehditleri

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri güneye zorlamak için sürekli tahliye emirleri yayımlıyor. Rauf Musa, "Bir Quadcopter'ın bizi bombalamakla tehdit etmesine maruz kaldık. Bu çok travmatik bir deneyimdi," diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Bu dronlar, savaşın başlangıcından bu yana kullanılmakta ve Filistinlilere karşı büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır.