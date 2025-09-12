İsrail'in Sana ve Cevf'e Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 46'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, İsrail ordusunun 10 Eylül tarihli saldırılarına ilişkin ölü ve yaralı sayısı güncellendi.

Can kaybı ve yaralanma verileri

Habere göre saldırılarda ölenlerin sayısı 46, yaralı sayısı ise 165 oldu.

Ölenler arasında 5 çocuk ve 11 kadın yer alırken, yaralananlar arasında 31 çocuk ve 29 kadın bulunuyor.

Daha önce yapılan açıklamada ölü sayısı 35, yaralı sayısı ise 131 olarak duyurulmuştu.