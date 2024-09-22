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İsrail'in Um Safa'daki İşgali Genişliyor

Ramallah'ı etkileyen işgal çalışmaları hızla devam ediyor. Um Safa köyünde yaşayanların endişeleri artıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:38
İsrail'in Um Safa'daki İşgali Genişliyor

Um Safa'da İşgalin Genişlemesi

Filistin topraklarını işgal eden İsrail güçleri, Ramallah'ın Um Safa köyüne yönelik hafriyat ve arazi genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Yönetimden Açıklama

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'e ait buldozerler, pazar sabahı itibarıyla Ramallah'ın kuzeyindeki Şami Dağı ve Ras Dağı'nda hafriyat çalışmalarına yeniden başladı" dedi.

Çalışmaların Kapsamı

Sabah, "Hafriyat ve el koyma çalışmaları yaklaşık iki hafta önce başlamıştı. Bu çalışmalar, köy arazilerinin 500 dönümünü kapsıyor" ifadesini kullandı.

İşgalin Etkileri ve Güvenlik Durumu

İsrail güçlerinin, işgal edilen bölgeye yaklaşımı engellediğini belirten Sabah, "Gasp edilen topraklarda yeni bir yerleşim alanı kurma hazırlıkları yapıldığını görüyoruz. Ayrıca, işgal altındaki alanlarda güvenliği sağlamak amacıyla İsrail ordusu gece gündüz nöbet tutuyor" diye ekledi.

Saldırılar ve İnsan Kaybı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile ilgili veriler, 7 Ekim 2023 itibarıyla, Filistin topraklarını gasbeden İsrail güçlerinin saldırılarında 19 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 785 kişinin yaralandığını ve 26 Arap yerleşim yerinin tahliye edildiğini gösteriyor.

İşgal Altında Yaşayanlar

İsrail kaynaklarına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin gaspçı İsrailli yaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise, 7 Ekim 2023'ten bu yana, 716 Filistinli hayatını kaybederken, bunların arasında 160 çocuk ve 10 kadın bulunuyor.

Bölgede, işgal altında yaşayan 451 bin İsrailli Batı Şeria'da, yaklaşık 230 bin kişi ise Doğu Kudüs'te bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu toprakların gasplarının yasa dışı olduğu belirtiliyor.

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