İsrail'in Yemen Saldırısı: 32 Gazeteci Binlerce Kişinin Katıldığı Törenle Defnedildi

İsrail'in Yemen Saldırısında 32 Gazeteci Toprağa Verildi

Binlerce kişi cenaze törenine katıldı

İsrail'in geçen hafta Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 32 gazeteci, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

İsrail ordusunun 10 Eylül'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da "26 September" ve "El-Yemen" gazetelerinin merkezlerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 32 gazeteci için törensel uğurlama yapıldı.

Tören, Salih Camisi'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından 32 gazeteci kentteki Ravza Şehitleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, aralarında onlarca gazetecinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

AA muhabirine konuşan Yemenliler, İsrail'in onlarca gazeteciyi öldürmesine karşın dünyanın takındığı kayıtsız tavra anlam veremediklerini belirtti.

İsrail'in 10 Eylül'de Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği; hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.