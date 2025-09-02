İsrail'in Yeni Büyükelçisi Bahreyn'de Protesto Edildi

Bahreyn’in başkenti Manamanın Karbabad bölgesinde, İsrail'in yeni büyükelçisinin güven mektubunu sunmasının ardından düzenlenen gösteriler geceyi gerdi. Yerel kaynaklar, protestoların büyükelçi atamasına karşı yoğun tepki içerdiğini bildiriyor.

Protestolar ve Talepler

Göstericiler, yüzlerini polis ve istihbaratın olası gözaltı ve kovuşturma riskine karşı kapatarak, İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının iptalini talep etti. Katılımcılar hem Bahreyn hem de Filistin bayrakları taşıyarak İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını da kınadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin protestoculara müdahale ettiği ve zaman zaman arbede yaşandığı görülüyor.

Diplomatik Ayrıntılar ve Tepkiler

Shmuel Ravel, 28 Ağustosta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sunarak göreve başladı. Ravel, Bahreyn’in 2020'de İsrail ile normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan ikinci İsrail büyükelçisi oldu.

Hamas yöneticilerinden Basim Naim, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bazı ülkelerin İsrail büyükelçilerini sınır dışı ettiği bir dönemde Arap ülkelerinin, Bahreyn örneğinde olduğu gibi, İsrail’in yeni büyükelçilerini karşıladığını eleştirdi.

Hatırlatmak gerekirse, 7 Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasının ardından İsrail büyükelçisi ülkesine dönmüş; Bahreyn de Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler askıya alınmıştı.