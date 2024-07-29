İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çok sayıda noktayı hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu sabah yapılan açıklamada, Lübnan’dan yaklaşık 20 roketin İsrail'in kuzeyine düştüğü belirtildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Ateş Altındaki Hedefler

İsrail ordusu, saldırıların ardından Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampalarını hedef aldığını ve Hizbullah’a ait diğer altyapılara da müdahalede bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan’dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği bildirildi.

Mecdel Şems Üzerindeki Etkiler

İsrail’in kontrolü altındaki Mecdel Şems beldesinde, bir futbol sahasına roket isabet ettiği belirtildi. Bu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, toplamda 35 kişi yaralandı ve bunlardan 17'sinin durumu ağır. İsrail ordusu, bu roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinden atıldığını ve bunun sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Yalanlaması

Hizbullah, saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını reddederek, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Başbakan Netanyahu'dan Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının unutulmayacağını ve Hizbullah’ın ödemediği bir bedel ile karşılaşacağını vurguladı.