İsrail-Lübnan Sınırında 21 Günlük Acil Ateşkes Çağrısı

ABD ve Fransa'dan Ortak Ateşkes Çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın öncülük ettiği, Avrupa Birliği ile birlikte 8 ülkenin katıldığı bir konsorsiyum, Israil ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyla 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Açıklama Yaptı

Beyaz Saray, ABD ve Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırındaki ateşkes çağrısı konusunda anlaştığını duyurdu. Bu ortak açıklamaya Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı.

Çatışmaya Son Verme Vurgusu

Ortak metinde, “Lübnan ile İsrail arasındaki 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışma kabul edilemez bir duruma ulaşmıştır. Daha fazla bölgesel gerilim riski taşımaktadır ve bu durum hiçbir tarafın çıkarına değildir.” ifadelerine yer verildi.

Diplomasinin Önemi

Açıklamada, sınır bölgesindeki sivillerin evlerine dönebilmesi için bir diplomatik anlaşmanın zamanının geldiği vurgulandı. “Tansiyon yüksekken diplomasi başarılı olamaz. Bu nedenle, diplomasiye alan açmak için 21 günlük acil bir ateşkes talep ediyoruz,” denildi.

Birleşmiş Milletler'in Rolü

İsrail ve Lübnan yönetimlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde bu geçici ateşkes önerisini desteklemeleri istendi. Bölgede şu anda Diplomasiye daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.