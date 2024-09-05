İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıktı

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Eylemleri

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu kuzeyde bulunan Cenin ve Tulkerim kentlerinde iki Filistinli evini patlayıcılarla yıkarak büyük bir yıkıma neden oldu.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Gözlemler

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda bulunan Ensar Camisi çevresindeki Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkardı. Ardından, bu ailelerden birinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Tulkerim'deki Durum

Benzer bir olay, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda da yaşandı. Burada da Filistinli ed-Devş ailesine ait bir ev, İsrail ordusu tarafından patlayıcılarla yok edildi. Patlamaların etkisiyle çevreyle birlikte diğer evler de zarar gördü.

Patlamaların Sağlık Üzerindeki Etkisi

Patlama nedeniyle bölge sakinleri, oluşan dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Filistin Kızılayı, bu tehlike altındaki bazı vatandaşları evlerinden çıkararak yardıma koştu.

Takviye Kuvvetler ve Ölü Sayısı

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki işgal ve baskınlarını sürdürmek amacıyla bu bölgelere takviye güçler gönderdi. 28 Ağustos'tan bu yana yaşanan "geniş çaplı" saldırılarda, Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de ise 3 Filistinli hayatını kaybetti. Toplamda 33 Filistinli yaşamını yitirirken, 130 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve işgalci güçlerin saldırıları sonucunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 690 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor. Bir evi kuşatan İsrail güçleri, evin çevresinde önlemler aldı.