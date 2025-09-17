İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyip takviye güç gönderdi; görgü tanıkları özel kuvvetlerin Yermuk Camisi yakınlarına konuşlandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:48
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek bu bölgelere askeri takviye güçler gönderdi.

Tanıkların İddiaları

Görgü tanıkları, AA muhabiri'ne yaptıkları açıklamada, ordunun özel kuvvetlerinin önce El-Bire'ye baskın düzenlediğini; ardından El-Masyun Mahallesi'ndeki Yermuk Camisi yakınlarına takviye birliklerin geldiğini söyledi.

Nablus'taki Hareketlilik

Aynı tanıklar, ordunun Nablus'un doğu mahallelerine de baskın düzenlediğini belirtti. Görgü tanıkları ayrıca ordu güçlerinin El-Meslah bölgesinde ve Balata Mülteci Kampı'nda bulunduğuna dikkat çekti.

Olayla ilgili resmi açıklama metinde yer almamaktadır; bilgiler görgü tanıklarının aktarımlarına dayanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa