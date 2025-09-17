İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine baskın düzenleyerek bu bölgelere askeri takviye güçler gönderdi.

Tanıkların İddiaları

Görgü tanıkları, AA muhabiri'ne yaptıkları açıklamada, ordunun özel kuvvetlerinin önce El-Bire'ye baskın düzenlediğini; ardından El-Masyun Mahallesi'ndeki Yermuk Camisi yakınlarına takviye birliklerin geldiğini söyledi.

Nablus'taki Hareketlilik

Aynı tanıklar, ordunun Nablus'un doğu mahallelerine de baskın düzenlediğini belirtti. Görgü tanıkları ayrıca ordu güçlerinin El-Meslah bölgesinde ve Balata Mülteci Kampı'nda bulunduğuna dikkat çekti.

Olayla ilgili resmi açıklama metinde yer almamaktadır; bilgiler görgü tanıklarının aktarımlarına dayanmaktadır.