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İsrail Ordusu Beyrut'ta Mahalle Sakinlerine Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesindeki mahallelerde yaşayanlara tahliye çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:52
İsrail Ordusu Beyrut'ta Mahalle Sakinlerine Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail Ordusu'ndan Acil Tahliye Çağrısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlediği bombardıman sonrasında Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerin sakinlerinin evlerini terketmelerini istedi.

Sakince Beklentiler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güneyinde bulunan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerindeki sakinlere acil bir çağrıda bulundu. Adraee, şu ifadelere yer verdi:

"Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de yaşayan vatandaşlara mühim bir uyarı: El-Leyleki Mahallesi sakinleri ve el-Hadas'taki bazı binalarda yaşayanlar, Hizbullah ile yakın ilişkileriniz dolayısıyla binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız."

Saldırılar ve Sonuçları

İsrail'in gerçekleştirdiği son hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi de yaralandı. Lübnan Başbakanı Mikati, bu saldırıyı kınayarak, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarına duyarsız kaldığını kanıtlamaktadır." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bölgedeki Şiddet ve Göç Krizi

İsrail'in Hizbullah ile olan çatışmaları 8 Ekim'den bu yana kontrol altına alınmış şekilde devam ederken, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi. Yerel makamların belirttiğine göre, bu saldırılarda toplam 775 kişi hayatını kaybederken, ülke içindeki 150 bine yakın kişi evlerinden olmuştur.

Hizbullah ise, İsrail'in yoğun bombardımanına karşı füzelerle karşılık veriyor; ancak bu saldırılarda büyük hasar gören tesisler hakkında herhangi bir detay verilmedi. Yaşanan çatışmalar sonucunda, insanların başkent Beyrut ve kuzey bölgelere göç ettiği, bazıların ise Suriye'ye geçtiği bildirilmektedir.

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