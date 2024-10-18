İsrail Ordusu Cibaliya'daki Saldırılarını Genişletti

İsrail Ordusu Cibaliya'da Saldırıları Genişletiyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya'ya yönelik saldırılarını genişlettiğini açıkladı. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, muharebe piyadelerinden oluşan yeni askerlerin operasyonlara katıldığı belirtildi.

Yardım İhtiyacı Büyüyor

6 Ekim'de yeniden başlatılan kara saldırılarının yanı sıra, havadan da bombardımanlar devam ediyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin mahsur kaldığı ve bu bölgeye gıda ile su gibi insani yardımların günlerdir ulaşmadığı bildiriliyor.

Filistinlilerin Göç Ettirilmesi Planı

İsrail ordusunun genişleme adımları, daha önce basında yer alan ve “generallerin planı” olarak anılan bir stratejiye dayanıyor. Bu plan, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi ve bölgenin İsrailliler için yerleşim alanı haline getirilmesi amacını taşıyor.

Resmi Açıklamalar ve Harita Paylaşımları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı bir açıklama ile Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlileri boşaltmaları için uyararak, haritayı kamuoyuyla paylaştı. Bu haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın önerileri doğrultusunda hazırlandığı iddia ediliyor.

İsrail hükümeti konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, eylül ayında kabinenin bu planı ele aldığı bilgisi yer aldı.