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İsrail Ordusu Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 01:57
İsrail Ordusu Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Beyrut'un Dahiye Bölgesine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 4 şiddetli hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, Lübnan haber ajansı NNA tarafından doğrulandı.

Saldırılar sırasında, Gubeyri ve Hureyk bölgeleri hedef alındı. İsrail ordusunun Dahiye'ye gerçekleştirdiği saldırıların sayısının dörde çıktığı bildirildi, ancak yetkililer ölen ve yaralananlara dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden paylaştığı haritada, Gubeyri ve Hureyk'teki bazı binalar ve çevresi için tahliye uyarısı yaptı. Adraee, bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu iddia ederek, İsrail ordusunun kısa süre içinde bu noktalara saldırı düzenleyeceğini belirtti.

Hizbullah ile Devam Eden Çatışmalar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 645 kişi yaşamını yitirdi, bunların 905'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 15 bin 355 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Bununla birlikte Hizbullah, İsrail’e yönelik roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Yapılan saldırılarda, çoğunlukla İsrail ordusunun üsleri hedef alınıyor.

İç Göç ve İnsani Kriz

Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanmakta. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerin 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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