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İsrail Ordusu Eilat'ta İHA Saldırısını Engelledi

İsrail ordusu, Eilat kentine yönelik insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 03:23
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 03:23
İsrail Ordusu Eilat'ta İHA Saldırısını Engelledi

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, güneydeki Eilat kentine doğru gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, bu İHA'nın ülkenin doğusundan geldiği belirtildi.

İHA'nın Düşürülmesi

Açıklamaya göre, İHA'nın hedef alınması öncesinde siren sesleri duyulmuştu. Ancak İHA'nın kaynağına dair herhangi bir özel bilgi paylaşılmadı.

Suriye İle İlgili Gelişmeler

İsrail ordusu, başka bir açıklamada ise Suriye'den İsrail topraklarına giren bir İHA'nın da düşürüldüğünü kaydetti.

Irak'taki Gelişmeler

Öte yandan, Irak'ta "Irak'ta İslami Direniş" adını taşıyan Şii milislerden oluşan bir grup, Eilat'a yönelik olarak İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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