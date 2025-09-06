İsrail Ordusu Gazze'de 15 Katlı 'Es-Susi' Binayı Yerle Bir Etti

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını devreye sokarken kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde Filistinlilerin yaşadığı çok katlı bir binayı daha yerle bir etti.

Saldırı ve Etkileri

İsrail savaş uçakları, kenti işgal girişimi öncesi başlattığı hava saldırıları kapsamında 15 katlı, 60 dairelik 'Es-Susi' binasını bombalayarak tamamen yıktı.

AA muhabiri, saldırının etkisiyle yerle bir olan binanın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) karargahının yakınındaki Sina Caddesi üzerinde bulunduğunu bildirdi.

Görgü Tanıkları ve Önlemler

Görgü tanıklarına göre, İsrail'in Gazze kentindeki 'Er-Ru'ya' ve 'Es-Susi' isimli kulelere yönelik saldırı tehdidinin ardından Filistinli aileler eşyalarını pencerelerden dışarı attı.

İsrail ordusu, kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu; bu kapsamda ordu önceki gün de kent batısında, yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu 'Müşteha' isimli çok katlı binayı yıkarak ağır hasara yol açtı.

Resmi Söylemler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.