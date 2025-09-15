İsrail Ordusu Gazze'de 20 Katlı "El-Gıfari Kulesi"ni Vurdu

Gazze kentinin batısında yer alan kule ve çevresi hedef alındı; bölge dumanla kaplandı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan ve etrafında çadırların da bulunduğu 20 katlı "El-Gıfari Kulesi"'ni bombalayarak yerle bir etti.

Ordunun, Gazze'yi işgal planı kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam ettiği belirtiliyor. Saldırıdan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi sakinlerine özellikle "kırmızı renkle işaretlenen El-Gıfari Kulesi ve çevresindeki çadırları vuracakları" tehdidinde bulundu.

Adraee, binanın içinde veya çevresinde "Hamas'a ait terör altyapılarının" bulunduğunu iddia ederek, binanın ve çevresindeki çadırların derhal boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsünün paylaşımından kısa bir süre sonra, uyarı yapılan bina İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırı sırasında binanın çevresindeki bazı evler de yerle bir edildi.

Bölgedeki yaklaşık bir kilometrekarelik alan siyah dumanla kaplanırken, saldırı bölge sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

El-Gıfari Kulesi, Gazze kentinin en yüksek binalarından biri olarak biliniyordu. Binada Filistinli ailelere ait yüzlerce daire ile medya kuruluşları, medya prodüksiyon şirketleri ve diğer ticari işletmelerin ofisleri bulunuyordu.