İsrail Ordusu Gazze'de 9 Bina Daha Yerle Bir Etti

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgali için başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonu kapsamında kentte ayakta kalan yapıları hedef almaya devam ederek 9 binayı daha yerle bir etti.

Yıkımın boyutu ve etkilenen mahalleler

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların aktardığına göre batıdaki Nasr Mahallesi ile Şati Mülteci Kampı ve doğudaki Zeytun Mahallesi'nde onlarca daireden oluşan 9 bina tamamen yıkıldı. Söz konusu binalar, Cadallah, Semmur, Basal, Ebu Acve, Matariyye, El-Meşheravi, Kasım ve Ebu el-Hayr ailelerine ait 8 bina ile Zeytun Mahallesi'nin Şem'a bölgesinde yer alan 1 binayı kapsıyor.

Bu yıkımlarla birlikte çok sayıda sivil yeniden yerinden edilerek göçe zorlandı. AA muhabirinin aktardığına göre kentteki gerilim, kitlesel bir göçe neden oluyor; aileler evleri ya da çevreleri vurulduktan sonra bölgeyi terketmek zorunda kalıyor. Ancak fahiş ulaşım maliyetleri, barınma ve temel hizmet eksikliği, yer değiştiren aileleri ağır sıkıntılara sokuyor.

Süreç, iddialar ve uluslararası tepkiler

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaları "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürerken, Hamas ile yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri bu iddiaları reddediyor. Gözlemciler ise, "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden tamamen çıkarmayı amaçlayan kapsamlı İsrail-ABD planının bir parçası olarak Gazze kentindekilerin güneye itildiği" uyarısında bulunuyor.

İsrail, 5 Eylül'den bu yana Gazze kentindeki çok katlı binaları kademeli şekilde yıkarak halkı göçe zorlamaya devam ediyor; bu süreçte onlarca binanın yanı sıra, içinde yüzlerce dairenin bulunduğu 7 çok katlı bina da yıkıldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneydeki, İsrail tarafından "güvenli insani bölge" olarak nitelendirilen El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor. Bu tahditler ve sürgün çağrıları bölgedeki gerilimi artırıyor.

Sivil Savunma'nın açıklaması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kentte özellikle sivillerin yoğun olduğu yerleşim alanlarında istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirtti. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasten bombalayarak halkı Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine göçe zorladığı vurgulandı.

Açıklamada, yıkımdan önce ailelere gönderilen acil uyarılarla evlerini boşaltmalarının istendiği; ancak yeni barınak bulmanın güç olduğu, zarar görmüş evlerine göç edenlerin ise çaresizlik içinde hayatlarını riske attığı belirtildi. Metinde şu ifadeye yer verildi: "İşgalci İsrail'in Gazze kentindeki sivilleri, en temel yaşam ihtiyaçlardan bile yoksun kamplara kaçmaya zorlama planı, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. Özgür dünyayı sessizliğini bozmaya ve işgalci İsrail'in sivilleri yerinden etme planını durdurmaya çağırıyoruz."