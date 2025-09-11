İsrail Ordusu Gazze'de 9 Bina Daha Yerle Bir Etti

İsrail ordusu "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonu kapsamında Gazze'de Nasr, Şati ve Zeytun mahallelerinde 9 binayı daha yıktı; binlerce sivil göçe zorlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:30
İsrail Ordusu Gazze'de 9 Bina Daha Yerle Bir Etti

İsrail Ordusu Gazze'de 9 Bina Daha Yerle Bir Etti

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgali için başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonu kapsamında kentte ayakta kalan yapıları hedef almaya devam ederek 9 binayı daha yerle bir etti.

Yıkımın boyutu ve etkilenen mahalleler

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların aktardığına göre batıdaki Nasr Mahallesi ile Şati Mülteci Kampı ve doğudaki Zeytun Mahallesi'nde onlarca daireden oluşan 9 bina tamamen yıkıldı. Söz konusu binalar, Cadallah, Semmur, Basal, Ebu Acve, Matariyye, El-Meşheravi, Kasım ve Ebu el-Hayr ailelerine ait 8 bina ile Zeytun Mahallesi'nin Şem'a bölgesinde yer alan 1 binayı kapsıyor.

Bu yıkımlarla birlikte çok sayıda sivil yeniden yerinden edilerek göçe zorlandı. AA muhabirinin aktardığına göre kentteki gerilim, kitlesel bir göçe neden oluyor; aileler evleri ya da çevreleri vurulduktan sonra bölgeyi terketmek zorunda kalıyor. Ancak fahiş ulaşım maliyetleri, barınma ve temel hizmet eksikliği, yer değiştiren aileleri ağır sıkıntılara sokuyor.

Süreç, iddialar ve uluslararası tepkiler

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaları "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürerken, Hamas ile yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri bu iddiaları reddediyor. Gözlemciler ise, "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden tamamen çıkarmayı amaçlayan kapsamlı İsrail-ABD planının bir parçası olarak Gazze kentindekilerin güneye itildiği" uyarısında bulunuyor.

İsrail, 5 Eylül'den bu yana Gazze kentindeki çok katlı binaları kademeli şekilde yıkarak halkı göçe zorlamaya devam ediyor; bu süreçte onlarca binanın yanı sıra, içinde yüzlerce dairenin bulunduğu 7 çok katlı bina da yıkıldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneydeki, İsrail tarafından "güvenli insani bölge" olarak nitelendirilen El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor. Bu tahditler ve sürgün çağrıları bölgedeki gerilimi artırıyor.

Sivil Savunma'nın açıklaması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kentte özellikle sivillerin yoğun olduğu yerleşim alanlarında istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirtti. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasten bombalayarak halkı Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine göçe zorladığı vurgulandı.

Açıklamada, yıkımdan önce ailelere gönderilen acil uyarılarla evlerini boşaltmalarının istendiği; ancak yeni barınak bulmanın güç olduğu, zarar görmüş evlerine göç edenlerin ise çaresizlik içinde hayatlarını riske attığı belirtildi. Metinde şu ifadeye yer verildi: "İşgalci İsrail'in Gazze kentindeki sivilleri, en temel yaşam ihtiyaçlardan bile yoksun kamplara kaçmaya zorlama planı, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. Özgür dünyayı sessizliğini bozmaya ve işgalci İsrail'in sivilleri yerinden etme planını durdurmaya çağırıyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi
6
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
7
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri