İsrail Ordusu Gazze'de Çok Katlı Binaya Saldırı Tehdidi

Ordu sözcüsü X hesabından hedefi açıkladı

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı bir binaya yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki çok katlı binaya ve bitişiğindeki çadırlara saldırı düzenleneceğini duyurdu.

Adraee'nin hedef alacaklarını açıkladığı bina, Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Sözcü ayrıca saldırıların yönlendirildiği sivillerin güvenliği için güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

Ordu açıklamasında, binaya ve çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara şiddetli saldırılar düzenleneceği belirtildi.

Dün ise İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binaya saldırı düzenleyerek binayı yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıların şiddetlendirileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.