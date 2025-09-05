İsrail Ordusu Gazze'de 'Müşteha' Çok Katlı Binayı Hava Saldırısıyla Yıktı

İsrail Ordusu Gazze'de 'Müşteha' Binasını Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan ve yüzlerce Filistinlinin sığındığı çok katlı bir binayı hava saldırısıyla tahrip etti. Olayda binanın yerle bir olduğu ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Saldırının Ayrıntıları

Yerinden edilenlerin barındığı olarak aktarılan "Müşteha" adlı çok katlı binanın, İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldığı ve saldırı sonucu binanın büyük ölçüde yıkıldığı kaydedildi. Şu ana kadar can kaybı ve yaralı sayısı hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Siyasilerden Sert Açıklama

Olaydan önce, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz kentin işgali amacıyla operasyonların şiddetlendirileceği tehdidinde bulunmuş, Gazze'de "cehennemin kapıları açıldı" ifadelerini kullanmıştı. Katz'in bu açıklaması saldırının öncesine denk gelen gerilimi artırdı.

Gelişmelerle ilgili resmi makamların ve bölgedeki kaynakların yapacağı açıklamalar bekleniyor.