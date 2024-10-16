İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Saldırılar Düzenliyor

İsrail Ordusu Gazze'deki Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evlere yönelik ateş açarak yangınlar çıkardı. Görgü tanıkları, konuyla ilgili olarak AA'ya bilgi verdi.

Yangınlar ve Maddi Kayıplar

Haberlerde, İsrail askerleri'nin, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Bir el-Nace bölgesine girdiği ve burada birçok evi yaktığı bildirildi. Tanıklar, yangınlar sırasında çok sayıda konutun yok olduğunu ve buna bağlı olarak büyük maddi kayıpların yaşandığını ifade etti. Yangınlardan kaynaklanan duman bulutları, kampın batısından yükselirken, bölgedeki sivil mülklerin büyük zarar gördüğü aktarıldı.

Havadan Bombardıman

İsrail ordusunun helikopterleri, Gazze'nin kuzeybatısındaki bölgelere de ateş açtığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 99 bin 153 kişi de yaralandı. Henüz enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar veriliyor.