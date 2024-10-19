İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastanelere Yoğun Saldırılara Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze’deki Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde ve Endonezya Hastaneleri'ne yönelik top atışlarıyla düzenlediği saldırıları artırdı. Endonezya Hastanesi, saatler boyunca tanklar tarafından kuşatılırken, elektriği kesilen hastanede tedavi gören 40 hasta ve yaralının hayatı tehdit altında.

Hastanelere Yönelik Tehditle Gelen Saldırılar

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Avde ve Beyt Lahiya beldesindeki Endonezya Hastanesine top atışlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, özellikle Endonezya Hastanesi'nde, sağlık ekiplerinin tehditlere maruz kaldığı ve jeneratörlerin devre dışı kalması nedeniyle hastaların yaşamlarının büyük bir tehlike altında olduğu vurgulandı.

Hastane Müdüründen Açıklama

Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan es-Sultan, İsrail tanklarının hastanenin etrafını kuşattığını belirterek, "İşgalci İsrail hastanenin elektriğini kesti. Elektrik kesintisi devam ederse, hastalarımız kasten öldürülme riskiyle karşı karşıya," dedi. Ayrıca, hastanenin bombardıman altında olduğunu ve sağlık personelinin aşırı korku ve endişe içerisinde bulunduğunu ifade etti.

El-Avde Hastanesi Üzerindeki Saldırı

El-Avde Hastanesi'nde de benzer bir durum yaşanmakta. Sağlık kaynakları, İsrail tanklarının hastanenin üst katlarına saldırı düzenlediğini ve sağlık ekiplerinden yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca, hastane çevresinde insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı vurgulandı.

Filistin Hükümetinin Tepkisi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim'de, İsrail ordusunun kuzeydeki hastanelerin boşaltılmasını talep ettiğini belirtmiş, bunun kabul edilmemesi durumunda ölüm, yıkım ve tutuklama tehditlerinin savrulduğunu açıklamıştı. Hamas ise bu durumu "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirmişti.

Sivil Altyapının Tahrip Edilmesi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 99 bin 546 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı ifade ediliyor.