İsrail Ordusu, Gazze'deki UNRWA Merkezine Saldırdı

İsrail'den Çatışma Ortamında Yeni Bir Saldırı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine saldırdığını duyurdu. Ordu sözcüsü Avichai Adraee, bu merkezin Hamas tarafından "komuta merkezi" olarak kullanıldığını ve burada İsrail'e karşı operasyonların planlandığını ifade etti.

Son Dönemdeki Saldırılar ve Mülteciler

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik son 5 ay içinde gerçekleştirdiği saldırıların giderek yoğunlaştığı haberleri geliyor. Filistin Sivil Savunma Birimi sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyinde birçok meskun bölgenin hedef alındığını, enkaza ulaşma çalışmalarının zorluk çektiğini belirtti.

Son saldırılarda Beyt Hanun'da 5, Cibaliye'de ise 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, evlerine yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda kadın ve çocuğun da ölü veya yaralı olduğu belirtiliyor.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Gazze'de gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 41 bin 825 Filistinli yaşamını yitirirken, buna çocuklar ve kadınlar olmak üzere 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın buluşuyor. Yaralı sayısının ise 96 bin 910'a ulaştığı duyuruldu.

Ayrıca, halkın sığındığı sağlık kurumları ve eğitim alanlarının hedef alındığı, bu durumun sivil altyapının da büyük zarar görmesine neden olduğu bildirilmektedir.