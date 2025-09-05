İsrail Ordusu: Gazze İşgali Esirlerin Hayatını Tehlikeye Atabilir

İsrail ordusu esir ailelerine Gazze işgali uyarısı yaptı

Ordu yetkililerinden ailelere risk değerlendirmesi

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen ordu yetkilileri, işgal için yürütülecek saldırıların esirlerin yaralanma ve ölme riski taşıdığını bildirdi.

Ordu yetkilileri, bu riskin esas olarak esirlerin nerede tutulduğu bilgisine sahip olunmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Esir yakınlarından tepki

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in süreci "gereksiz bir savaş" olarak nitelendirmesine rağmen hükümetle işbirliği yapmayı seçmesinin büyük şok yarattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Masada bir anlaşma var. Son esiri geri getirecek olan bu anlaşma, savaşı sona erdirecek olan anlaşmadır." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun ilerleyişi ve kontrol iddiası

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için başlatılacak ana saldırılar öncesi kentin yüzde 40'ının kontrol altına alındığını duyurdu. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, basına verdiği brifingde, "Gazze kentindeki toprakların yüzde 40'ını kontrol ettiklerini" ve ilerleyen günlerde saldırıları şiddetlendirerek daha fazla alanı kontrol edeceklerini söyledi.

Ordu, 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan ettiği Gazze kentinin dış mahalleleri Zeytun ve Sabra'ya yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İşgal kararı ve aşamalı plan

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi bağlam

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.